Nouvelles fournies parBureau de la gouverneure générale du Canada
05 févr, 2026, 11:00 ET
OTTAWA, ON, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités au domaine de Rideau Hall pour couvrir la nouvelle édition de la Célébration hivernale, qui présentera une riche mosaïque de traditions hivernales.
Les médias pourront rencontrer les visiteurs ainsi que prendre part aux activités et aux prestations en plein air.
Date : Le samedi 7 février 2026
Heure : De 12 h 30 à 16 h
Lieu : Domaine de Rideau Hall
Notes à l'intention des médias :
- Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, par courriel, à [email protected].
- Les représentants des médias sont priés de se présenter à la grille d'entrée Princess; des places de stationnement seront disponibles pour ceux qui se seront inscrits à l'avance.
- Des photos de l'événement, prises par le photographe officiel de la gouverneure générale, seront fournies sur demande.
Liens connexes
- Célébration hivernale
- Programmation de la Célébration hivernale
- Communiqué - L'édition 2026 de la Célébration hivernale propose une riche mosaïque de traditions hivernales
- Patinoire Rideau Hall
Restez branchés :
Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook, Instagram, X et YouTube.
Suivez Rideau Hall sur Facebook, Instagram et X.
SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada
Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]
Partager cet article