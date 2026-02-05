OTTAWA, ON, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités au domaine de Rideau Hall pour couvrir la nouvelle édition de la Célébration hivernale, qui présentera une riche mosaïque de traditions hivernales.

Les médias pourront rencontrer les visiteurs ainsi que prendre part aux activités et aux prestations en plein air.

Date : Le samedi 7 février 2026

Heure : De 12 h 30 à 16 h

Lieu : Domaine de Rideau Hall

Notes à l'intention des médias :

Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, par courriel, à [email protected] .

. Les représentants des médias sont priés de se présenter à la grille d'entrée Princess; des places de stationnement seront disponibles pour ceux qui se seront inscrits à l'avance.

Des photos de l'événement, prises par le photographe officiel de la gouverneure générale, seront fournies sur demande.

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]