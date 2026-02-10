OTTAWA, ON, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, prononcera une allocution lors d'un événement organisé par Inuit Tapiriit Kanatami, pendant lequel sera officiellement annoncé l'emplacement du campus principal de l'Université de l'Inuit Nunangat.

Date : 11 février 2026

Heure : 13 h 30

Lieu : Salon de réception de Rideau Hall

À propos de l'Université de l'Inuit Nunangat

L'Université de l'Inuit Nunangat est une initiative menée par les Inuits en vue d'établir la première université au Canada créée, gouvernée et gérée par les Inuits. L'université favorisera l'autodétermination des Inuits dans le domaine de l'éducation, renforcera l'inuktut et soutiendra les systèmes de connaissances inuits aux plus hauts niveaux d'études et de recherche.

Notes à l'intention des médias :

Il y aura une couverture médiatique dans le salon de réception et une couverture à l'extérieur de la résidence.

À l'intérieur de la résidence : L'espace y étant limité, le salon de réception ne pourra accueillir qu'un nombre restreint de représentants des médias pour la couverture de l'événement.

: L'espace y étant limité, le salon de réception ne pourra accueillir qu'un nombre restreint de représentants des médias pour la couverture de l'événement. À l'extérieur de la résidence : Ouvert aux médias. Inuit Tapiriit Kanatami tiendra un point de presse sur le domaine de Rideau Hall après l'événement.

Ouvert aux médias. Inuit Tapiriit Kanatami tiendra un point de presse sur le domaine de Rideau Hall après l'événement. Les membres des médias doivent confirmer leur présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, à [email protected] , ainsi qu'auprès d'Inuit Tapiriit Kanatami, à [email protected] , au plus tard le 10 février à 10 h .

, ainsi qu'auprès d'Inuit Tapiriit Kanatami, à , au plus tard le . Les médias doivent se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 13 h.

Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale seront mises à la disposition des médias sur demande faite à [email protected] .

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]; Inuit Tapiriit Kanatami, [email protected]