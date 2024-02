OTTAWA, ON, le 13 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui et tous les jours, les agricultrices et les agriculteurs dévoués du Canada mettent des aliments frais et nutritifs dans nos assiettes et nous livrent les meilleurs produits agricoles, tout en prenant soin de notre planète.

Étant moi-même agriculteur, je sais que c'est une passion qui va bien au-delà du travail, et je veux m'assurer que nos agriculteurs puissent réussir pour les générations à venir. C'est la raison pour laquelle nous investissons dans des programmes et des initiatives qui appuient l'innovation, une plus grande efficacité et le commerce.

Nous avons mis en place des programmes et soutenu des recherches qui aideront les agriculteurs à rendre leurs opérations plus durables et à rester à la fine pointe grâce aux nouvelles technologies. Nous avons établi un réseau de 14 laboratoires vivants à travers le Canada afin d'unir les forces d'agriculteurs et de scientifiques pour mettre au point de nouvelles solutions et renforcer la résilience climatique. Au cours des cinq prochaines années, le nouveau Partenariat canadien pour une agriculture durable concrétisera 3,5 milliards de dollars en investissements des gouvernements fédéral-provinciaux-territoriaux pour rendre le secteur plus résilient, stimuler la croissance économique et soutenir les moyens de subsistance des agriculteurs.

Le commerce international joue un rôle essentiel pour maintenir nos entreprises agricoles fortes et compétitives. Lorsque j'ai pour la première fois été nommé ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, en 2015, nos exportations agricoles étaient de 56 milliards de dollars. Aujourd'hui, elles ont une valeur de près de 100 milliards. Je souhaite aider l'ensemble du secteur à saisir de nouvelles occasions et à maintenir la réputation mondiale de notre pays en tant que fournisseur fiable et digne de confiance. Mais je suis également toujours prêt à défendre le système de gestion de l'offre du Canada ainsi que les vaillants producteurs et transformateurs de produits laitiers, de volailles et d'œufs et les collectivités rurales de ce grand pays qu'il soutient.

Des champs aux granges et aux serres, je remercie tous les agriculteurs du Canada. Vous avez des plans ambitieux pour l'avenir, et je veux vous aider à les réaliser.

Célébrons le Jour de l'agriculture canadienne!

L'honorable Lawrence MacAulay

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Pour les médias : Francis Chechile, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, [email protected]; Relations avec les médias : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]