OTTAWA, ON, le 16 déc. 2022 /CNW/ - Le 1er décembre, le gouvernement du Canada a commencé à accepter les demandes pour la nouvelle prestation dentaire canadienne provisoire. Nous sommes heureux d'annoncer qu'aujourd'hui, une étape importante a été franchie : nous avons maintenant aidé environ 100 000 enfants à obtenir un sourire plus éclatant et à améliorer la santé de leurs dents.

Cette prestation offre aux parents et aux tuteurs d'enfants admissibles de moins de 12 ans -- sans assurance dentaire privée -- le soutien financier dont ils ont besoin pour aider leurs enfants à obtenir des soins dentaires. Il s'agit d'une première étape pour améliorer l'accès aux services de soins dentaires pour ceux qui en ont le plus besoin, pendant que nous continuons à travailler à l'élaboration d'un programme pancanadien de soins dentaires complet et à long terme.

L'accès à des soins dentaires est un élément crucial de la santé et du bien-être des Canadiennes et des Canadiens. Les enfants dans le besoin ne peuvent pas se permettre d'attendre - et ils ne devraient pas avoir à le faire. Selon le gouvernement du Canada, la prestation dentaire canadienne pourrait aider jusqu'à 500 000 enfants admissibles à obtenir les soins de santé buccodentaire dont ils ont besoin. Ces soins sont maintenant accessibles pour toute une génération d'enfants au Canada qui profiteront des bienfaits pour leur santé pour les années à venir.

