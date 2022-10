OTTAWA, ON, le 28 oct. 2022 /CNW/ - Santé Canada

Les soins dentaires sont un élément déterminant d'une bonne santé générale. Tout comme une saine alimentation et l'activité physique, la santé buccodentaire est toute aussi importante pour prévenir des maladies chroniques. Toutefois au Canada, une personne sur trois n'a pas les moyens d'en assumer les frais. Tout le monde mérite l'accès à de bons soins de santé dentaire.

Comme première étape vers l'amélioration de l'abordabilité et de l'accès à des services de soins dentaires pour ceux et celles qui en ont besoin, le mois dernier, notre gouvernement a déposé le projet de loi C-31, Loi no 2 sur l'allègement du coût de la vie. Ce projet de loi mettrait en œuvre deux mesures importantes, dont la nouvelle prestation dentaire canadienne temporaire. Au moyen de cette prestation, nous veillons à ce que les enfants de moins de 12 ans admissibles qui n'ont pas accès à une assurance puissent recevoir les soins dentaires dont ils ont besoin pendant que nous poursuivons nos travaux d'élaboration d'un programme pancanadien de soins dentaires complet et à long terme.

Aujourd'hui, nous franchissons une autre étape nous rapprochant de la mise en œuvre de notre programme national de soins dentaires. Nous lançons une invitation à se qualifier (ISQ) pour créer une liste de fournisseurs qualifiés qui pourraient offrir un programme pancanadien de soins dentaires à long terme ayant la portée et l'ampleur nécessaires pour servir tous les membres de la population canadienne admissibles.

Cette invitation est ouverte à tous les fournisseurs. Au moyen d'un processus d'approvisionnement rigoureux et concurrentiel, nous invitons les entreprises ayant une capacité éprouvée dans le domaine de l'administration de couverture pour les soins dentaires et à participer.

Être en mesure d'accéder à des soins de santé dentaire est un élément crucial de la santé et du bien-être des Canadiennes et des Canadiens, surtout pour les personnes qui en ont le plus besoin. Nous continuerons de travailler avec tous les partenaires, y compris les provinces et les territoires, les dentistes et les professionnels de la santé buccodentaire, afin d'améliorer l'accès pour la classe moyenne et pour ceux et celles qui travaillent fort pour en faire partie.

