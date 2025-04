OTTAWA, ON, le 21 avril 2025 /CNW/ - C'est avec une profonde tristesse que Whit et moi avons appris le décès du pape François.

Le pape François était un symbole d'espoir et de compassion, diffusant des messages de paix, d'amour et de compréhension dans le monde entier. Son héritage d'humilité, de justice sociale et de responsabilité environnementale a profondément marqué l'humanité.

Whit et moi avons rencontré le pape François lors de sa visite au Canada en 2022, au cours de laquelle il a présenté des excuses pour les graves sévices infligés par des membres de l'Église catholique aux enfants autochtones dans les pensionnats. Ce geste a témoigné de son engagement en faveur du respect, du dialogue et de la collaboration entre les cultures et les religions, des valeurs qui lui ont été chères tout au long de son pontificat.

Que son âme repose en paix et que ses préceptes continuent de nous encourager à construire un monde meilleur pour tous.

Mary Simon

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

