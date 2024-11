OTTAWA, ON, le 4 nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, mon mari Whit et moi nous joignons à tous les Canadiens et Canadiennes pour déplorer le décès de l'honorable Murray Sinclair. Nous sommes profondément attristés par la perte d'un ami et d'un éminent leader canadien qui s'est fait le champion des droits de la personne, de la justice et de la vérité.

Anishinaabe et membre de la Première nation Peguis, le sénateur Sinclair a été le premier juge autochtone nommé au Manitoba et le deuxième au Canada. Il laisse derrière lui un héritage inestimable, celui d'avoir mis en lumière les histoires de milliers de survivants des pensionnats. Ce moment marquant de l'histoire du Canada a mené à la formulation des 94 appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, ce qui a entraîné des changements positifs pour les communautés autochtones dans toutes les sphères de la société.

En 2022, j'ai eu le privilège d'investir le sénateur Sinclair à titre de Compagnon de l'Ordre du Canada pour l'œuvre de sa vie. Homme de cœur, sage et généreux, il avait la capacité exceptionnelle d'inspirer les gens et de toucher les cœurs.

Au nom de tous les Canadiens et Canadiennes, Whit et moi présentons nos plus sincères condoléances à la famille Sinclair, qui pleure la perte d'un père et d'un grand-père.

En tant que nation, honorons sa mémoire et son sacrifice en allant de l'avant sur la voie de la réconciliation.

Mary Simon

