Message de Son Excellence la très honorable Louise Arbour, gouverneure générale du Canada, à la suite du décès d'Oliver Jones

OTTAWA, ON, le 23 juill. 2026 /CNW/ -- Le grand pianiste jazz Oliver Jones nous a toujours transportés ailleurs, à travers un riche éventail d'émotions et de réalités humaines profondes, dans des mélodies empreintes de liberté et d'un pur émerveillement devant la vie.

Né à Montréal, où il a fait vibrer des générations de mélomanes, cette figure légendaire du jazz canadien et international nous a quittés hier. Il laisse derrière lui l'héritage d'une vie d'une immense générosité, guidée depuis l'enfance par un amour inconditionnel de la musique.

L'un de nos plus grands ambassadeurs culturels, membre de l'Ordre du Canada et récipiendaire de nombreuses distinctions honorifiques, Oliver Jones a parcouru sans relâche le Canada et le monde, faisant rayonner son art sur les scènes les plus prestigieuses, aux côtés de grands orchestres et lors de festivals internationaux de renom. Il a également consacré une part importante de sa vie à soutenir et à accompagner la relève musicale canadienne dans son parcours artistique.

Au nom de tous les Canadiens et Canadiennes, j'offre mes plus sincères condoléances à la famille, aux proches et aux nombreux admirateurs d'Oliver Jones, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux dont il a touché le cœur par sa musique et son humanité.

Louise Arbour

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

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