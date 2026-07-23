Avis aux médias - La gouverneure générale et commandante en chef du Canada participera au Rendez-vous naval de Québec 2026

OTTAWA, ON, le 23 juill. 2026 /CNW/ -- Son Excellence la très honorable Louise Arbour, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, participera à la cérémonie d'ouverture de l'édition 2026 du Rendez-vous naval de Québec, qui se déroulera le 24 juillet à 10 h sur les quais du port de Québec.

Elle prononcera un court mot de bienvenue.

Date : le 24 juillet 2026

Heure : 10 h

Lieu : Terminal 84 de croisière du port de Québec, Québec

À propos du Rendez-vous naval de Québec 2026

Notes à l'intention des médias :

La cérémonie d'ouverture officielle est OUVERTE AUX MÉDIAS; merci de confirmer votre présence auprès de Louis-Philippe Boulianne, de Fernández relations publiques : [email protected]

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]; Fernández relations publiques, Louis-Philippe Boulianne, [email protected]