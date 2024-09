LONDON, le 13 sept. 2024 /CNW/ - Mon épouse et moi-même adressons nos plus vives félicitations à toutes les personnes qui ont représenté le Canada aux Jeux paralympiques de Paris 2024.

L'équipe paralympique canadienne a pleinement incarné l'esprit merveilleux du mouvement paralympique. Des compétitions aquatiques aux épreuves de cyclisme, les athlètes canadiens se sont illustrés sur la scène mondiale par leur courage et leur détermination exemplaires.

Participer aux Jeux paralympiques est en soi un exploit remarquable. La force et le dévouement hors du commun de chaque athlète me remplissent d'admiration. L'effort colossal de l'équipe canadienne saura indubitablement inspirer une nouvelle génération d'athlètes paralympiques, et j'espère assister à leurs parcours victorieux pendant de nombreuses années.

CHARLES R

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada