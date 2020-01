Message de Sa Majesté la Reine à la suite de l'écrasement d'avion d'Ukrainian Airlines à Téhéran

OTTAWA, le 11 janv. 2020 /CNW/ - La gouverneure générale du Canada souhaite transmettre un message à l'intention de tous les Canadiens de la part de Sa Majesté la Reine à la suite du terrible écrasement d'avion à Téhéran, en Iran :

« Le prince Philip et moi-même sommes profondément attristés par les pertes de vie tragiques causées par l'écrasement d'un avion d'Ukrainian Airlines en Iran.

Nos pensées et nos prières accompagnent toute la population du Canada qui a subi une perte aussi dévastatrice.

J'offre mes plus vives condoléances aux familles, aux amis et aux collègues de toutes les victimes canadiennes et celles d'autres nationalités, ainsi qu'aux nombreuses autres personnes qui ont été touchées par ce terrible évènement. »

Elizabeth R.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

