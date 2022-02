OTTAWA, ON, le 22 févr. 2022 /CNW/ - « Aujourd'hui, en ce Jour de l'agriculture canadienne, il me fait plaisir de me joindre aux Canadiennes et Canadiens pour célébrer tous ceux qui font en sorte que les aliments passent de la ferme à nos assiettes et les remercier pour la qualité de leurs produits. Bien au-delà d'un élément essentiel à notre santé et notre bien-être, la nourriture rassemble pour les familles et les amis, que ce soit au quotidien ou pour souligner des occasions spéciales. Nos producteurs, transformateurs et distributeurs agroalimentaires jouent un rôle essentiel dans la vitalité de nos communautés rurales tout en étant un moteur de la croissance de l'économie canadienne. L'agriculture durable qu'ils pratiquent est aussi un élément clé dans la lutte aux changements climatiques.

Cette année, le Jour de l'agriculture canadienne vise à renforcer la relation entre les consommateurs et les producteurs qui ont une même appréciation pour les aliments produits localement. Les acteurs du domaine agroalimentaire sont un élément clé de la reprise économique du Canada, et je leur suis reconnaissante de leur dévouement à garantir l'accès aux aliments produits chez nous.

Les consommateurs veulent savoir que leurs aliments ont été produits et transformés de manière durable. Nous pouvons remercier nos agriculteurs à travers le pays pour leur leadership en la matière. Depuis toujours, nos agriculteurs prennent un grand soin de leurs animaux, de leurs terres et de l'environnement. En adoptant des pratiques et des technologies de plus en plus propres, ils aident à bâtir un secteur agricole plus durable, plus résilient et plus compétitif pour les générations futures.

Les initiatives de nos productrices et producteurs nous aideront aussi à consolider la position du Canada en tant que leader mondial en agriculture durable et innovante. À cette fin, nous accueillons les idées et l'influence positive des jeunes de notre pays, qui jouent un rôle actif dans la marche vers l'agriculture de demain. Lancé en 2020, le Conseil canadien de la jeunesse agricole est déjà à l'œuvre pour aider à relever les défis mondiaux actuels, de la planification de la relève aux changements climatiques, tout en veillant à ce que l'ensemble de la population comprenne d'où viennent leurs aliments et comment ils ont été produits.

Je vous invite à profiter de cette journée pour montrer à nos agricultrices et agriculteurs votre appréciation et à lever vos fourchettes en l'honneur de l'agriculture canadienne et de tous ceux qui y travaillent avec passion. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

