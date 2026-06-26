La gouverneure générale annonce 61 nouvelles nominations au sein de l'Ordre du Canada

OTTAWA, ON, le 26 juin 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Louise Arbour, gouverneure générale du Canada, a annoncé 61 nouvelles nominations au sein de l'Ordre du Canada, à savoir 4 compagnons, 19 officiers et 38 membres. De ce nombre, cinq nominations sont des promotions au sein de l'Ordre.

L'Ordre du Canada est la pierre angulaire du Régime canadien de distinctions honorifiques. Plus de 8 800 personnes issues de tous les secteurs de la société ont été admises ou promues dans l'Ordre depuis sa création en 1967. Leurs contributions, aussi diverses que novatrices, ont toutes amélioré la vie des gens et fait avancer notre pays.

Liste de personnes nouvellement nommées et description de leurs contributions

« L'Ordre du Canada rend hommage aux personnes dont les contributions nous aident à mieux comprendre l'excellence de notre pays et l'importance de son rôle dans le monde. Issues de milieux et de domaines variés, ces nouvelles personnes nommées illustrent le talent et la détermination qui façonnent le Canada de demain. En cette période de profonds bouleversements mondiaux, leurs réalisations mettent en lumière la force des Canadiens et Canadiennes, ainsi que les valeurs que nous incarnons aux yeux du monde. Ensemble, elles nous rappellent que l'édification de l'avenir de notre pays repose sur un effort collectif qui exige de l'ambition et un engagement à long terme. Je suis honorée d'adresser, pour la première fois en tant que gouverneure générale, mes plus sincères félicitations à toutes les personnes nouvellement nommées. »

Son Excellence la très honorable Louise Arbour, gouverneure générale du Canada

Faits en bref

L'Ordre du Canada est l'une des plus hautes distinctions honorifiques de notre pays. Il permet de reconnaître des personnes de tous les secteurs de la société qui ont apporté une contribution extraordinaire et durable à notre nation.

L'Ordre a pour devise DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM, qui se traduit par « Ils désirent une patrie meilleure ».

Toute personne peut soumettre des candidatures à l'Ordre du Canada. Les mises en candidature sont acceptées de façon continue tout au long de l'année et peuvent être proposées en ligne à gg.ca.

L'ancienne gouverneure générale Mary Simon avait procédé à ces nominations le 17 avril 2026, sur recommandation du Conseil consultatif de l'Ordre du Canada. Une personne devient officiellement membre de l'Ordre du Canada le jour où l'acte de nomination est revêtu du sceau de l'Ordre et signé par le gouverneur général.

Un membre ou un officier de l'Ordre du Canada peut être promu à un grade supérieur s'il accomplit de nouvelles réalisations exceptionnelles. Les propositions de promotion sont examinées au minimum cinq ans après la nomination la plus récente.

Les nouveaux membres de l'Ordre seront invités à une cérémonie ultérieure pour être investis et recevoir leur insigne. Les dates de ces cérémonies seront annoncées en temps opportun.

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

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