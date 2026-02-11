OTTAWA, ON, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Mon mari, Whit, et moi-même sommes bouleversés par la nouvelle de la fusillade dans une école de Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique. Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles des victimes de cet acte de violence insensé, ainsi qu'à toute la communauté.

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude aux agents et aux premiers intervenants qui ont courageusement risqué leur vie pour protéger et aider leurs concitoyens canadiens, qui continuent de soutenir une communauté en détresse. La communauté de Tumbler Ridge aura besoin de tout le soutien et de tout l'amour que nous pouvons lui témoigner en cette terrible épreuve.

En ce jour tragique et inimaginable, tout le Canada a Tumbler Ridge dans ses pensées. Restons unis dans notre compassion et tendons la main aux autres avec amour et tendresse, alors que nous nous unissons à la nation tout entière dans le deuil.

Mary Simon

