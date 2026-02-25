OTTAWA, ON, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, les communautés autochtones célèbrent le rapatriement d'un rare modèle de traîneau à chiens métis qui se trouvait dans les musées du Vatican.

La restitution historique d'objets culturels au Canada par Sa Sainteté le pape Léon XIV est un geste qui honore la réconciliation et les efforts inlassables déployés depuis de nombreuses années par les Inuits, les Premières Nations et les Métis.

Pendant des générations, ces artéfacts culturels ont été séparés des communautés autochtones dont ils provenaient. Ils sont aujourd'hui de retour dans ces communautés, où ils donneront un nouveau souffle à nos récits et à nos parcours de guérison.

Le retour de cet artéfact dans son lieu d'origine nous rappelle avec éloquence que le processus de réconciliation en vaut la peine et produit des résultats tangibles. Je joins ma voix à celles des autres leaders autochtones et de l'ensemble de la population canadienne pour saluer cet important rapatriement.

Mary Simon

