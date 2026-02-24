OTTAWA, ON, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Il y a quatre ans, jour pour jour, la Russie déclenchait son offensive brutale contre l'Ukraine, causant dévastation, désolation et pertes humaines injustifiées.

Depuis, le courage du peuple ukrainien et sa détermination à défendre sa patrie continuent d'inspirer les gens partout dans le monde. J'ai eu l'honneur de rencontrer des réfugiés qui ont tout quitté pour venir au Canada en quête de sécurité, et je demeure impressionnée par leur force et leur résilience.

Le Canada est fier de s'être tenu indéfectiblement aux côtés de l'Ukraine depuis le tout début. Dans une conjoncture où le monde a plus que jamais besoin de diplomatie, de coopération et de paix, nous resterons fermes dans le soutien que nous apportons à l'Ukraine ainsi que dans notre attachement au droit de chaque nation souveraine de décider de son avenir.

Mary Simon

