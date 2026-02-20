Avis aux médias - La gouverneure générale prononcera une allocution au Sommet de la baie d'Hudson 2026 English
20 févr, 2026, 09:00 ET
OTTAWA, ON, le 20 févr. 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, prononcera une allocution au Sommet de la baie d'Hudson 2026.
À cette occasion, la gouverneure générale soulignera l'importance des connaissances autochtones, la qualité du leadership local dans l'Arctique et le travail influent du Consortium Tasiujarjuaq Sheewetaganapoi.
Date : mardi 24 février 2026
Heure : 8 h 30
Lieu : hôtel Westin, Salle de bal Confédération (4e étage)
Notes à l'intention des médias :
- Pour garantir votre accès à l'événement, veuillez confirmer votre présence auprès de Stephen Hendrie à [email protected] ou au 1-613-668-1923.
- Des photos de l'événement prises par le photographe officiel de la gouverneure générale seront fournies sur demande
- En savoir plus sur le Sommet de la baie d'Hudson 2026 (en anglais seulement)
