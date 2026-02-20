OTTAWA, ON, le 20 févr. 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, prononcera une allocution au Sommet de la baie d'Hudson 2026.

À cette occasion, la gouverneure générale soulignera l'importance des connaissances autochtones, la qualité du leadership local dans l'Arctique et le travail influent du Consortium Tasiujarjuaq Sheewetaganapoi.

Date : mardi 24 février 2026

Heure : 8 h 30

Lieu : hôtel Westin, Salle de bal Confédération (4e étage)

Notes à l'intention des médias :

Pour garantir votre accès à l'événement, veuillez confirmer votre présence auprès de Stephen Hendrie à [email protected] ou au 1-613-668-1923.

ou au 1-613-668-1923. Des photos de l'événement prises par le photographe officiel de la gouverneure générale seront fournies sur demande

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]