OTTAWA, ON, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, prononcera une allocution dans le cadre de la Conférence nationale autochtone sur la défense.

La gouverneure générale abordera le thème de la réconciliation dans le contexte de la défense nationale. L'événement réunira des leaders autochtones, des professionnels de la défense et des représentants du gouvernement.

Date : le 27 février 2026

Heure : 9 h 15

Lieu : Le Westin Ottawa, salle Confédération 1

Notes à l'intention des médias :

Pour garantir votre accès à l'événement, veuillez confirmer votre présence auprès de Thomas Benjoe, à [email protected] .

. Des photos officielles seront fournies sur demande.

Contenu connexe

En savoir plus sur la Conférence nationale autochtone sur la défense (en anglais seulement)

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook, Instagram, X et YouTube.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]