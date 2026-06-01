OTTAWA, ON, le 1er juin 2026 /CNW/ - Alors que nous entrons dans la saison de la Fierté, j'invite l'ensemble des Canadiens et Canadiennes à se rassembler pour célébrer la diversité et le dynamisme des identités qui composent la communauté 2ELGBTQI+. Les événements de la Fierté nous offrent l'occasion de réfléchir aux progrès accomplis dans la quête de l'équité, de la sécurité et des droits de la personne, ainsi qu'aux défis qui subsistent.

Dans le cadre de ma tournée d'écoute et d'apprentissage sur la santé mentale, j'ai pu m'entretenir avec des personnes 2ELGBTQI+ qui m'ont raconté avoir été victimes d'agressions, en ligne et en personne, simplement en raison de leur identité. Ce type de comportement discriminatoire n'a pas sa place au Canada. Chaque personne, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre, a le droit d'être traitée avec respect.

En cette saison de la Fierté, dénonçons toutes les formes de haine et de discrimination. Ensemble, nous pouvons faire de nos communautés des lieux plus inclusifs et plus sûrs, où chaque personne peut s'exprimer sans aucune crainte.

Mary Simon

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

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