OTTAWA, ON, le 29 mai 2026 /CNW/ - Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser participeront à une cérémonie de plantation d'arbre dans le domaine de Rideau Hall afin de marquer la fin du mandat de la gouverneure générale. Le personnel de Rideau Hall sera présent pour assister à la cérémonie.

Leurs Excellences jetteront chacune une pelletée de terre au pied d'une épinette noire (Picea mariana), un conifère natif de la forêt boréale canadienne, présent notamment au Nunavik, région d'origine de la gouverneure générale. Plus de 150 arbres commémoratifs embellissent le domaine de Rideau Hall, la résidence officielle des gouverneurs généraux du Canada. Ces arbres témoignent des visites effectuées par des membres de la famille royale, des chefs d'État et des dignitaires, ainsi que du mandat d'anciens gouverneurs généraux.

En savoir plus sur la plantation d'arbres commémoratifs

Date : Lundi 1er juin 2026

Heure : 10 h

Lieu : Domaine de Rideau Hall

Notes à l'intention des médias :

Les représentants des médias qui souhaitent prendre des photos de la cérémonie de plantation d'arbre sont priés de confirmer leur présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, à l'adresse [email protected] , et de se présenter près de la fontaine de Rideau Hall au plus tard à 9 h 30 le jour de l'événement.

, et de se présenter près de la fontaine de Rideau Hall au plus tard à 9 h 30 le jour de l'événement. Séance photo avant la plantation de l'arbre : Les représentants des médias auront l'occasion de photographier Leurs Excellences au moment de leur apparition à l'entrée de la Reine, entourées de membres du personnel.

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]