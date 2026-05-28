OTTAWA, ON, le 28 mai 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, se joindra au très honorable Mark Carney, premier ministre du Canada, lors d'un événement spécial organisé par la Fondation Rideau Hall afin d'annoncer une nouvelle initiative s'inscrivant dans l'un des legs de la gouverneure générale.

Date : Vendredi 29 mai 2026

Heure : 10 h

À propos de la Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall (FRH) est un organisme caritatif national et apolitique qui a pour but d'optimiser l'influence du Bureau du gouverneur général à titre d'institution clé de la démocratie canadienne et de mieux servir les Canadiens et Canadiennes par l'intermédiaire d'initiatives axées sur l'apprentissage, le leadership, le don et l'innovation.

Pour en savoir plus : Fondation Rideau Hall

Notes à l'intention des médias :

Les médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés de contacter [email protected] afin de confirmer leur présence. De plus amples détails leur seront fournis au moment de leur inscription.

afin de confirmer leur présence. De plus amples détails leur seront fournis au moment de leur inscription. Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 30 le jour de l'événement.

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]