OTTAWA, ON, le 1er juin 2026 /CNW/ - Dans le cadre du Mois national de l'histoire autochtone, nous rendons hommage à la diversité des cultures, des langues et des identités des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Depuis que je suis devenue gouverneure générale, j'ai été témoin d'avancées dans le processus de réconciliation et d'un engagement croissant des Canadiens et Canadiennes dans les initiatives nationales et régionales qui font partie de ce processus. Cela passe notamment par la reconnaissance des injustices historiques et la prise de conscience de notre véritable histoire, ainsi que par la valorisation des savoirs et du leadership autochtones dans les décisions que nous prenons en tant que pays.

Ce fut pour moi un privilège de pouvoir jouer un rôle de premier plan dans tant de moments marquants du processus de réconciliation au Canada : les rencontres entre les leaders autochtones et Sa Majesté le roi Charles III; le rapatriement, vers leurs communautés d'origine, d'artéfacts qui étaient détenus par le Vatican; la revitalisation des langues autochtones grâce aux Aînés et aux jeunes; et la reconnaissance d'artistes, d'innovateurs et de leaders pour leurs innombrables contributions.

Ce processus est loin d'être terminé. Un long chemin reste encore à parcourir. Je vous encourage tous et toutes à continuer d'apprendre, de chercher à comprendre et d'avancer sur cette voie avec un sentiment d'espoir.

Mary Simon

SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

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