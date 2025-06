OTTAWA, ON, le 1er juin 2025 /CNW/ - En juin, le Mois de la Fierté, nous marquons le début de la Saison de la Fierté partout au Canada. Dans les communautés de toutes tailles d'un océan à l'autre, des milliers de personnes célébreront, prendront la parole, participeront à des activités festives, à des défilés et à des activités de sensibilisation.

Pendant des décennies, les membres de la communauté 2ELGBTQI+ ont résolument poursuivi leur combat pour le droit d'être reconnus, d'être traités équitablement et d'être acceptés. Leurs contributions dans toutes les sphères, que ce soit à l'échelle locale ou nationale, ont permis au Canada de devenir un pays plus inclusif, plus solidaire et plus compréhensif.

Pourtant, aujourd'hui encore, nous assistons à des actes de discrimination envers les personnes 2ELGBTQI+. Ces personnes sont disproportionnellement plus vulnérables aux agressions et au harcèlement en ligne, des phénomènes qui ont été mis en évidence lors de mon symposium sur le respect en ligne, organisé en avril 2024. Cette haine n'a pas sa place au Canada, et nous devons la condamner en toute occasion. Nous devons défendre les personnes qui sont prises pour cibles simplement parce qu'elles veulent affirmer leur identité.

En ce mois de juin, j'invite les Canadiens et Canadiennes à en apprendre davantage sur la culture et l'histoire de la communauté 2ELGBTQI+, et à célébrer la diversité qui fait la force de notre nation.

J'encourage toutes les personnes 2ELGBTQI+ à tirer fierté de leurs réalisations et de leurs avancées, ainsi que du chemin parcouru. Plus que tout, je leur dis d'assumer leur identité avec fierté et de ne jamais baisser les bras.

Mary Simon

