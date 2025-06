OTTAWA, ON, le 1er juin 2025 /CNW/ - À titre de commandante en chef, je suis fière de rendre hommage aux membres de nos Forces armées canadiennes - composées de la Marine royale canadienne, de l'Armée canadienne et de l'Aviation royale canadienne. Ils assurent la défense de notre grand pays au quotidien. En cette journée des Forces canadiennes, nous rendons hommage à leur dévouement inébranlable à la paix et à la sécurité, un dévouement qui met en exergue la puissance et l'autonomie de notre nation.

Dans son célèbre poème Au champ d'honneur, John McCrae a écrit : « Acceptez le défi... ». Chaque jour, sans relâche, les membres des Forces armées canadiennes acceptent le défi, peu importe sa tournure : une catastrophe naturelle, une pandémie, une violation de la paix à l'étranger ou une crise ici même, dans notre pays. Ils sont là quand nous en avons besoin, avec leur force et leur courage, toujours prêts à relever les défis qui se présentent.

En cette période d'incertitude et d'insécurité, je suis rassurée par la présence indéfectible des membres des FAC, qui continuent de protéger notre mode de vie et de défendre notre souveraineté.

Pour cela et bien plus encore, je vous remercie, au nom de toute la population canadienne.

Mary Simon

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook, Instagram, X et YouTube.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]