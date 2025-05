OTTAWA, ON, le 28 mai 2025 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, rendra hommage aux contributions exceptionnelles des innovateurs visionnaires du Canada lors de la remise des Prix du Gouverneur général pour l'innovation à Rideau Hall. Cette cérémonie aura lieu pendant la Semaine de l'innovation canadienne, qui se déroulera du 26 au 30 mai 2025.

Cette année marque le 10e anniversaire des Prix du Gouverneur général pour l'innovation, qui récompensent l'excellence en innovation dans tous les secteurs de la société canadienne et visent à encourager les Canadiens et Canadiennes, en particulier les jeunes, à devenir des innovateurs-entrepreneurs. Les prix sont décernés à des personnes, à des équipes et à des organisations dont les innovations tout à fait exceptionnelles et transformatrices ont une incidence positive sur la qualité de vie au Canada.

Administrés par la Fondation Rideau Hall, les prix ne sont pas destinés à reconnaître une carrière ou des innovations qui n'ont pas encore eu de retombées concrètes. En soulignant plutôt le travail d'innovateurs actuels issus de toutes les sphères de l'économie et de la société, les prix favorisent une culture qui célèbre activement l'innovation.

Date : jeudi 29 mai 2025

Heure : 11 h

Lieu : salle de bal de Rideau Hall

Notes à l'intention des médias :

Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, à [email protected] .

. Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 10 h 30 le jour de la cérémonie.

Des photos officielles de la cérémonie seront fournies sur demande.

