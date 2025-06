OTTAWA, ON, le 1er juin 2025 /CNW/ - Je me joins aujourd'hui à l'ensemble de la population canadienne pour célébrer le début du Mois national de l'histoire autochtone.

Nos histoires à la fois riches et diverses, ainsi que la résilience et la sagesse qu'elles incarnent, ont profondément façonné notre pays et notre identité nationale. Je me réjouis de voir que de plus en plus de Canadiens et Canadiennes cherchent à connaître ces récits puissants et à en tirer des leçons.

Chaque jour, nous approfondissons notre compréhension de l'histoire du Canada et découvrons de nouvelles vérités grâce aux récits des peuples autochtones, notamment de survivants des pensionnats. Certains de ces récits racontent des souffrances indicibles, la perte de la culture et de la langue, mais ils font également état d'un courage et d'une détermination remarquables.

Ce n'est qu'en comprenant les répercussions de notre histoire que nous pourrons prendre des mesures constructives pour marcher vers la réconciliation et bâtir une société plus inclusive. L'histoire s'écrit au quotidien, et les peuples autochtones, par leurs réalisations incroyables et leurs belles contributions, en écrivent de nouveaux chapitres, façonnant un avenir dynamique et prometteur qui fera notre fierté.

En ce mois et toute l'année, rendons hommage à notre passé et célébrons l'histoire, les connaissances ainsi que les traditions des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Mary Simon

