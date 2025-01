OTTAWA, ON, le 31 déc. 2024 /CNW/ - L'année 2024 s'achève. Je repense aux personnes que j'ai rencontrées cette année et qui m'ont inspirée. Des gens de toutes les régions du Canada, de tous les âges et de tous les champs d'activités. Vous travaillez très fort pour rendre la vie plus belle dans vos communautés et au-delà.

Pour améliorer la santé.

Pour protéger la nature.

Pour tisser des ponts entre les cultures.

Pour donner une voix aux personnes marginalisées.

Le potentiel des Canadiens et Canadiennes est immense. Vous me remplissez d'espoir pour la jeune génération. Continuons à rendre le monde plus inclusif et l'environnement plus durable pour nos enfants.



J'ai demandé à des Canadiens et Canadiennes de me parler de leurs espoirs. Dans les prochains jours, je vous présenterai leurs réponses. Je reste engagée à travailler avec vous pour faire avancer la réconciliation avec les peuples autochtones et l'action climatique. Pour célébrer la diversité incroyable du Canada, aussi.

Pendant la saison des Fêtes, prenez soin de vous. Passez du temps avec ceux que vous aimez. Traitez votre santé mentale avec autant d'attention que votre santé physique. Faisons le plein d'énergie pour continuer à cheminer ensemble.



Bonne année 2025!

Mary Simon

