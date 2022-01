OTTAWA, ON, le 29 janv. 2022 /CNW/ - Il y a cinq ans, un attentat abominable dicté par la haine a ébranlé la ville de Québec. Cet attentat a coûté la vie à six fidèles qui se trouvaient au Centre culturel islamique, et en a blessé 19 autres. La communauté musulmane, et tout le Canada, ont porté le deuil de ce terrible drame. Aujourd'hui, nous nous souvenons des victimes de l'attentat et de toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers.

Nous renouvelons également notre engagement à prendre des mesures contre l'islamophobie et contre toute forme d'acte à caractère haineux. Les préjugés naissent de la peur - la peur d'une personne qui n'est pas comme nous, qui a des croyances distinctes, qui parle une autre langue, qui s'habille autrement ou qui a une couleur de peau différente.

Mais c'est dans nos différences, dans notre pluralité, que se trouve la richesse de notre pays. Ajuinnata est un mot en inuktitut qui signifie ne jamais abandonner et se lancer dans l'action. Dans cet esprit, la convergence de nos actions nous permettra de bâtir un Canada meilleur et plus inclusif pour les générations à venir.

Ainsi, attachons-nous à promouvoir la compréhension et l'empathie à travers nos expériences. Et cherchons sans cesse à bâtir un monde qui ne laisse aucune place à l'islamophobie et à toutes les formes de discrimination.

Mary Simon

