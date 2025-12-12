OTTAWA, ON, le 12 déc. 2025 /CNW/ - À l'approche du temps des Fêtes, je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux membres des Forces armées canadiennes (FAC) et du corps diplomatique, en particulier à ceux et celles qui servent à l'étranger et qui sont loin de la maison pendant cette période spéciale.

Dans l'actuel contexte d'incertitude mondiale, le Canada joue un rôle primordial dans le maintien de la paix et de la sécurité à l'échelle de la planète, ainsi que dans la promotion d'économies durables qui profitent à tous. Ce sont là des objectifs prioritaires que vous poursuivez au quotidien en servant notre pays avec dévouement et dignité.

Que vous serviez au Canada ou à l'étranger, merci d'accomplir ce travail essentiel et, ce faisant, d'apporter honneur et fierté à notre nation.

Au nom de toute la population canadienne, je vous souhaite de joyeuses Fêtes et je vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Mary Simon

