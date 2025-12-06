OTTAWA, ON, le 6 déc. 2025 /CNW/ - Le 6 décembre 1989, 14 femmes ont été assassinées par un homme convaincu que ses problèmes étaient causés et perpétués par les femmes.

La misogynie qui a conduit à cette tragédie subsiste encore aujourd'hui. Les comportements toujours plus inquiétants à l'égard des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+, notamment les discours haineux en ligne ainsi que les violences physiques et psychologiques, créent un climat de peur et d'insécurité qui n'a pas sa place au Canada.

Mais tout espoir n'est pas perdu, tant que nous nous engageons à agir. Pour mettre fin à la violence fondée sur le genre, nous devons continuer de dénoncer les personnes qui minimisent les contributions des femmes et qui tentent de les réduire au silence par des menaces et des agressions.

Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara Daigneault, Anne-Marie Edward, Maud Haviernick, Barbara Klucznik-Widajewicz, Maryse Laganière, Maryse Leclair, Anne-Marie Lemay, Michèle Richard, Sonia Pelletier, Annie St-Arneault et Annie Turcotte.

Nous nous souviendrons de vous.

Mary Simon

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook, Instagram, X et YouTube.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]