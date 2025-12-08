OTTAWA, ON, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Au cours de la fin de semaine, les communautés autochtones ont vécu un moment historique et émouvant lorsque 62 artéfacts culturels ont été restitués au Canada par Sa Sainteté le pape Léon XIV.

Pendant trop longtemps, ces artéfacts ont été séparés des communautés autochtones auxquelles ils appartiennent. Aujourd'hui, ils leur ont été rendus pour insuffler une nouvelle vie à nos récits, à nos enseignements et à nos démarches de guérison.

Ce geste était souhaité par le défunt pape François et s'inscrit dans la foulée des excuses historiques que ce dernier avait présentées lors de sa visite au Canada, en 2022. Je suis reconnaissante envers Sa Sainteté le pape Léon XIV d'avoir fait preuve de leadership en donnant suite à ces discussions antérieures. Ce geste fait honneur à la réconciliation et au travail formidable accompli depuis de nombreuses années par les Inuits, les Premières Nations et les Métis.

J'ai hâte de pouvoir bientôt admirer en personne ces objets uniques. Comme mes collègues leaders autochtones d'un bout à l'autre du pays, j'espère que ce rapatriement entraînera d'autres retours à mesure que nous avançons sur la voie de la réconciliation.

Mary Simon

