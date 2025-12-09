Avis aux médias - La gouverneure générale présidera une remise de distinctions honorifiques à Rideau Hall English
09 déc, 2025, 10:04 ET
OTTAWA, ON, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, présidera une remise de distinctions honorifiques lors d'une cérémonie qui aura lieu à Rideau Hall le 11 décembre 2025.
Lors de cette cérémonie :
- 1 compagnon (C.C), 2 officiers (O.C.) et 28 membres (C.M.) seront investis dans l'Ordre du Canada;
- 8 Croix du service méritoire (C.S.M.) et 24 Médailles du service méritoire (M.S.M.) seront décernées dans le cadre des décorations pour service méritoire (division civile).
Liste des récipiendaires qui participeront à la cérémonie
|
Date :
|
le jeudi 11 décembre
|
Heure :
|
11 h
|
Lieu :
|
Salle de bal de Rideau Hall
Notes à l'intention des médias :
- Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, à [email protected].
- Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 10 h 30 le jour de la cérémonie.
- Des photos officielles de la cérémonie seront fournies sur demande.
