OTTAWA, ON, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, présidera une remise de distinctions honorifiques lors d'une cérémonie qui aura lieu à Rideau Hall le 11 décembre 2025.

Lors de cette cérémonie :

1 compagnon (C.C), 2 officiers (O.C.) et 28 membres (C.M.) seront investis dans l'Ordre du Canada;

8 Croix du service méritoire (C.S.M.) et 24 Médailles du service méritoire (M.S.M.) seront décernées dans le cadre des décorations pour service méritoire (division civile).

Liste des récipiendaires qui participeront à la cérémonie

Date : le jeudi 11 décembre Heure : 11 h Lieu : Salle de bal de Rideau Hall

Notes à l'intention des médias :

Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, à [email protected] .

. Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 10 h 30 le jour de la cérémonie.

Des photos officielles de la cérémonie seront fournies sur demande.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]