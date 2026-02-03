OTTAWA, ON, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Mon mari, Whit, joint sa voix à la mienne pour exprimer notre profonde tristesse à la suite du décès de l'artilleur Sebastian Halmagean, membre des Forces armées canadiennes, survenu le 29 janvier 2026 alors qu'il servait dans le cadre de l'opération REASSURANCE au camp Labrie sur la base militaire de Ceri, en Lettonie.

En mission à l'étranger pour la première fois, le jeune artilleur Halmagean appuyait le groupe-bataillon d'artillerie qui fait partie de la Brigade multinationale de l'OTAN en Lettonie. L'année dernière, lui et les membres de son unité se sont rendus à Terre-Neuve-et-Labrador pour participer aux opérations de lutte contre les incendies.

Aujourd'hui, alors que le Canada accueille solennellement la dépouille de l'artilleur Halmagean lors de son rapatriement à Trenton, nous soulignons les risques considérables auxquels s'expose le personnel militaire canadien, ainsi que les difficultés qu'il doit surmonter que peu parmi nous ont vécues ou peuvent imaginer. Son décès sera déploré par ses compagnons d'armes servant à l'étranger et ici, au pays.

Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de l'artilleur Halmagean en ces moments difficiles.

Mary Simon

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook, Instagram, X et YouTube.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]