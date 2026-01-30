OTTAWA, ON, le 30 janv. 2026 /CNW/ - C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès de Catherine O'Hara, visionnaire culturelle et artiste d'exception dont le génie créatif a contribué à définir l'identité artistique canadienne.

Véritable source d'inspiration, Mme O'Hara qui repoussait les limites et faisait rayonner la comédie canadienne. De ses débuts dans sa ville natale avec la troupe de comédie The Second City à Toronto à ses personnages célèbres dans SCTV, elle savait incarner des personnages comme peu d'autres. Ses rôles marquants dans Beetlejuice, Maman, j'ai raté l'avion, Best in Show et Schitt's Creek ont consolidé son héritage comme icône de la culture populaire.

Récipiendaire du Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle 2021 pour l'ensemble de sa carrière artistique, Mme O'Hara était largement reconnue pour sa chaleureuse personnalité et son talent exceptionnel. En 2018, sa contribution exceptionnelle a été une nouvelle fois récompensée lorsqu'elle a été nommée Officier de l'Ordre du Canada.

Mon mari Whit et moi-même adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à toutes les personnes qu'elle a touchées par son travail.

Mary Simon

