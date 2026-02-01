OTTAWA, ON, le 1er févr. 2026 /CNW/ - Le Mois de l'histoire des Noirs est un moment privilégié pour célébrer la culture et les réalisations des Canadiens noirs, qui apportent chaque jour une contribution remarquable à l'ensemble de la société canadienne.

En décembre dernier, j'ai eu le privilège d'investir des membres de la communauté noire dans l'Ordre du Canada. Mary A. Tidlund, femme d'affaires et philanthrope respectée, et Yisa Folasele Akinbolaji, artiste et mentor de renom, illustrent comment la valorisation de l'inclusion place l'excellence en leadership, la créativité et la générosité au cœur du développement de notre nation.

L'automne dernier, les Forces armées canadiennes ont présenté des excuses officielles à leurs membres actuels et anciens pour les torts causés par le racisme systémique et la discrimination raciale dans le cadre de leur service militaire. Ce fut un moment difficile et émouvant pour beaucoup de personnes, mais une démarche nécessaire témoignant d'un effort soutenu pour réparer les erreurs du passé.

En ce Mois de l'histoire des Noirs, réaffirmons notre engagement à bâtir une société où chaque personne peut s'épanouir dans un climat de respect mutuel et en profitant de chances égales.

Mary Simon

