OTTAWA, ON, le 31 janv. 2026 /CNW/ - Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser visiteront le Royaume de Norvège, du 2 au 4 février 2026, pour participer à la conférence Arctic Frontiers à Tromsø et rencontrer Leurs Majestés le roi Harald V et la reine Sonja, ainsi que Son Altesse Royale le prince héritier Haakon, à Oslo.

Au cours de son séjour en Norvège, la gouverneure générale soulignera l'engagement du Canada en faveur de la collaboration dans l'Arctique, en insistant particulièrement sur les relations entre les peuples. Elle mettra en outre l'accent sur le rôle essentiel des communautés autochtones et nordiques dans l'avenir de l'Arctique et encouragera les liens entre peuples autochtones, qui favorisent la résilience des sociétés arctiques.

La gouverneure générale joue un rôle clé en représentant le Canada et en assumant les fonctions de chef d'État au nom du souverain lors d'événements nationaux et internationaux. En effectuant des visites à l'étranger, la gouverneure générale renforce les relations internationales déjà établies et consolide les partenariats dans divers secteurs de la vie canadienne.

ITINÉRAIRE

Remarque : les horaires pour la Norvège sont indiqués en heure de l'Europe centrale.

Lundi 2 février - Tromsø

20 h

Dîner offert par le ministre des Affaires étrangères du Royaume de Norvège

La gouverneure générale participera à un dîner offert par Son Excellence Espen Barth Eide, ministre des Affaires étrangères de la Norvège. Cet événement réunira des dirigeants étrangers qui participent à la conférence Arctic Frontiers.

SÉANCE PHOTO - GROUPE DES MÉDIAS

Mardi 3 février - Tromsø

9 h

Voix émergentes : les femmes autochtones au cœur de la transformation en Arctique

La gouverneure générale prononcera le discours d'ouverture lors d'une discussion informelle et d'un dialogue animé par des jeunes, auquel participeront des femmes autochtones qui exercent un leadership transformateur dans la politique et la diplomatie de l'Arctique.

Conférence Arctic Frontiers, Clarion Hotel the Edge, Tromsø

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

Accréditation des médias

11 h

Conférence Arctic Frontiers : Séance Vue d'ensemble - état des lieux en Arctique

La gouverneure générale prononcera un discours liminaire et assistera à une table ronde consacrée à la situation actuelle dans l'Arctique et aux perspectives de collaboration pour l'avenir.

Conférence Arctic Frontiers, Clarion Hotel the Edge, Tromsø

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

Accréditation des médias

17 h 30

Rencontre avec des membres de communautés autochtones de la Norvège et du Canada

La gouverneure générale rencontrera des membres de communautés autochtones pour discuter de l'importance de tenir compte des perspectives et des connaissances autochtones dans une optique de développement durable de l'Arctique, et du renforcement des liens entre le Canada et la Norvège dans cette région.

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

Mercredi 4 février - Oslo

11 h

Audience avec Leurs Majestés le roi et la reine de Norvège et le prince héritier de Norvège

La gouverneure générale rencontrera Leurs Majestés le roi Harald V et la reine Sonja, ainsi que Son Altesse Royale le prince héritier Haakon, afin de discuter des priorités communes du Canada et de la Norvège.

Royal Palace

SÉANCE PHOTO AVEC LE GROUPE DES MÉDIAS

Faits en bref

Cette visite sera la première visite de Son Excellence en Norvège à titre de gouverneure générale.

La dernière gouverneure générale à s'être rendue en Norvège est Michaëlle Jean, en 2009.

De nombreux Canadiens participeront à la conférence Arctic Frontiers en Norvège (site Web en anglais seulement), dont Virginia Mearns, ambassadrice de l'Arctique.

La gouverneure générale effectue des voyages officiels à l'étranger à l'appui des objectifs du gouvernement du Canada en matière de diplomatie, de politique étrangère et de commerce.

Notes à l'intention des médias :

Les représentants des médias souhaitant couvrir la conférence Arctic Frontiers et y assister en Norvège doivent obtenir une accréditation avant la conférence (site Web en anglais seulement).

Les membres des médias canadiens souhaitant prendre part à la séance photo qui précédera l'audience au palais royal sont priés de contacter [email protected]

Les médias peuvent obtenir des photos de la visite sur demande faite à [email protected] .

. L'itinéraire de la visite de la gouverneure générale au Danemark, y compris au Groenland, sera publié séparément avant le début de la visite.

