OTTAWA, ON, le 11 nov. 2025 /CNW/ - En ce jour du Souvenir, nous rendons hommage à ceux et celles qui ont tout donné pour protéger la paix et les libertés auxquelles nous chérissons aujourd'hui.

Alors que nous soulignons le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et le 25e anniversaire de la tombe du Soldat inconnu, nous rendons hommage aux braves soldats du Canada qui ont quitté leur foyer et leur famille pour aller défendre un avenir meilleur. Ces personnes ont affronté les horreurs de la guerre et enduré le traumatisme de la perte.

Pour beaucoup d'entre nous, il peut être difficile de saisir toute la réalité des guerres, surtout lorsque nous ne les avons jamais vécues directement. Mais en tant que Canadiens et Canadiennes, nous avons un devoir de reconnaissance envers les hommes et les femmes qui ont tant sacrifié pour rendre notre monde meilleur.

Aujourd'hui, en cette période d'incertitude mondiale, les membres des Forces armées canadiennes continuent de défendre notre souveraineté, de soutenir nos alliés et d'œuvrer en faveur de la paix dans le monde. Aux membres actifs, aux vétérans et à leurs familles, nous exprimons notre profonde gratitude.

N'oublions jamais.

Mary Simon

