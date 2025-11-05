OTTAWA, ON, le 5 nov. 2025 /CNW/ - La Semaine des vétérans est une occasion d'honorer les hommes et les femmes qui ont porté l'uniforme pour leur service exemplaire et leurs sacrifices.

Au printemps dernier, je me trouvais aux Pays-Bas pour rendre hommage à la mémoire des braves membres de nos Forces armées qui ont contribué à rétablir la paix en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai été touchée par la profonde gratitude exprimée par le peuple néerlandais envers les vétérans canadiens, dont les actes héroïques pendant cette période sombre ont changé le cours de l'histoire et jeté les bases d'une amitié durable entre nos deux nations. Les soldats qui y ont laissé leur vie et ceux qui sont rentrés à la maison, certains indemnes, d'autres avec des cicatrices, mais tous transformés, resteront à jamais dans nos mémoires.

Par leur courage et leur détermination en temps de guerre, de conflit et de paix, nos vétérans inspirent des générations entières. Il est de notre devoir de perpétuer leur fier héritage, de prendre le temps d'écouter leurs histoires et de les faire connaître.

À nos vétérans et à leurs familles, merci pour votre engagement sans faille à défendre les valeurs qui nous sont chères.

N'oublions jamais.

Mary Simon

*La Semaine des vétérans a lieu chaque année du 5 au 11 novembre.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada