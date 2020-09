OTTAWA, ON, le 19 sept. 2020 /CNW/ - Je me joins à tous les Canadiens pour célébrer la vie du très honorable John Turner, dont nous avons appris le décès.

M. Turner a fait son entrée en politique à l'âge de 32 ans, après avoir été élu sous la bannière du Parti libéral du Canada. Il est devenu le 17e premier ministre du Canada en 1984. Sa carrière a couvert l'une des périodes les plus turbulentes dans l'histoire moderne du Canada : les débats qu'il a menés et les réformes qu'il a parrainées continuent aujourd'hui de modeler la sphère politique, notamment dans des domaines comme le libre-échange et l'égalité des genres. Nommé à l'Ordre du Canada au rang de Compagnon en 1994, M. Turner s'est efforcé de transmettre sa passion pour la politique à la plus jeune génération. En 2012, il a fait partie des Canadiens ayant reçu la médaille du jubilé de la reine Elizabeth II pour le Canada.

Né en Angleterre, il est arrivé enfant au Canada avec sa mère, suivant le décès de son père. Pendant ses études en sciences politiques, il a brillé en athlétisme, établissant un record canadien et se qualifiant même pour les Jeux olympiques.

Pour le travail qu'il a accompli pour notre pays, nous sommes reconnaissants à cet intellectuel doublé d'un athlète hors pair. J'offre mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu'à tous ceux et celles que cet homme politique fort de ses convictions a touchés.

Julie Payette

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: Renseignements pour les médias : Natalie Babin Dufresne, Bureau de presse de Rideau Hall, 343-548-1865, [email protected]

Liens connexes

http://www.gg.ca/