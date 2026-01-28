OTTAWA, ON, le 28 janv. 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, visitera le Royaume de Norvège, du 2 au 4 février 2026, pour participer à la conférence Arctic Frontiers à Tromsø et rencontrer Leurs Majestés le roi Harald V et la reine Sonja, ainsi que Son Altesse Royale le prince héritier Haakon, à Oslo.

Du 4 au 7 février 2026, la gouverneure générale visitera le Royaume du Danemark, y compris le Groenland. Au Danemark, la gouverneure générale s'entretiendra avec Sa Majesté Frederik X, roi du Danemark, et fera un appel de courtoisie à Son Excellence Mette Frederiksen, première ministre du Danemark, à Copenhague. La gouverneure générale se rendra ensuite au Groenland pour rencontrer Son Excellence Jens-Frederik Nielsen, premier ministre du Groenland, et inaugurer le consulat du Canada à Nuuk.

Au cours de son séjour en Norvège, la gouverneure générale soulignera l'engagement du Canada en faveur de la collaboration dans l'Arctique et de la coopération Nord-Nord, en insistant particulièrement sur les relations entre les peuples. Elle mettra en outre l'accent sur le rôle essentiel des communautés autochtones et nordiques dans l'avenir de l'Arctique et encouragera les liens entre peuples autochtones, qui favorisent la résilience des sociétés arctiques.

Au Danemark et au Groenland, la visite sera axée sur le renforcement des relations historiques et culturelles étroites entre les Inuits du Canada et du Groenland, notamment grâce à l'inauguration du premier consulat canadien à Nuuk. La visite consolidera davantage le leadership du Canada en matière de collaboration circumpolaire, en mobilisant le roi du Danemark, la première ministre danoise et le premier ministre groenlandais, ainsi que d'autres dirigeants, dans des discussions sur des approches communes de la souveraineté et de la gouvernance dans l'Arctique et en donnant une voix aux Autochtones et aux Inuits dans les discussions sur l'avenir des communautés arctiques.

La gouverneure générale joue un rôle clé en représentant le Canada et en assumant les fonctions de chef d'État au nom du souverain lors d'événements nationaux et internationaux. En effectuant des visites à l'étranger, la gouverneure générale renforce les relations internationales déjà établies et consolide les partenariats dans divers secteurs de la vie canadienne.

« L'Arctique est plus fort lorsque les nations travaillent ensemble. L'approche historique du Canada repose sur un engagement étroit et constructif, qui favorise la stabilité, le respect de la souveraineté et le mieux-être des communautés nordiques. Mes prochaines visites en Norvège, au Danemark et au Groenland témoignent de notre engagement à renforcer les relations déjà solidement établies avec nos partenaires de l'Arctique. »

Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada

Cette visite sera la première visite de Son Excellence en Norvège, au Danemark et au Groenland à titre de gouverneure générale.

Mary Simon a été ambassadrice au Danemark de 1999 à 2001 et ambassadrice du Canada aux affaires circumpolaires de 1994 à 2003.

La dernière gouverneure générale à s'être rendue en Norvège est Michaëlle Jean, en 2009.

Le dernier gouverneur général à s'être rendu au Danemark est Edward Schreyer, en 1981.

Le seul gouverneur général à s'être rendu au Groenland est Edward Schreyer, en 1982.

De nombreux Canadiens participeront à la conférence Arctic Frontiers en Norvège (en anglais seulement), dont Virginia Mearns, ambassadrice de l'Arctique.

La gouverneure générale effectue des voyages officiels à l'étranger à l'appui des objectifs du gouvernement du Canada en matière de diplomatie, de politique étrangère et de commerce.

Un programme détaillé sera publié à l'approche du début de la visite.

Les représentants des médias souhaitant couvrir la conférence Arctic Frontiers et y assister en Norvège doivent obtenir une accréditation avant la conférence (en anglais seulement).

