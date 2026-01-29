OTTAWA, ON, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Venez découvrir les joies de l'hiver à Rideau Hall, en famille ou entre amis, à l'occasion de la Célébration hivernale, qui aura lieu le 7 février 2026, de 12 h 30 à 16 h. Ce festival en plein air gratuit mettra à l'honneur les traditions hivernales : activités amusantes, spectacles captivants et bien d'autres surprises!

Au programme, pour le bonheur des petits comme des grands : patinage et spectacles sur la nouvelle Patinoire Rideau Hall réfrigérée, prestations musicales, ateliers pratiques animés par des organismes canadiens de renom et activités offertes par des ambassades. Nous vous recommandons de vous habiller chaudement. Rideau Hall mettra par ailleurs à votre disposition des stations de chaleur avec foyers et chocolat chaud, en plus d'offrir des activités d'intérieur.

Comme par les années passées, les visiteurs sont invités à se déplacer à pied ou à utiliser les transports en commun pour se rendre à Rideau Hall (1, promenade Sussex). Un service de navette gratuit assuré par Bal de Neige fera la liaison entre le centre-ville (rue Metcalfe) et Rideau Hall toutes les 30 minutes, de 12 h à 16 h; la dernière navette partira de Rideau Hall à 16 h 30.

La Célébration hivernale est présentée en collaboration avec Bal de Neige et la Commission de la capitale nationale.

Étant donné que Rideau Hall est un lieu de travail, l'horaire des activités peut être modifié sans préavis en raison de cérémonies officielles.

