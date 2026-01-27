OTTAWA, ON, le 27 janv. 2026 /CNW/ - En cette Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, je me joins à la population canadienne et aux personnes du monde entier pour honorer la mémoire des plus de six millions d'hommes, de femmes et d'enfants juifs qui ont été tués pendant l'un des plus sombres chapitres de l'histoire de l'humanité. Nous rendons également hommage aux survivants qui ont enduré des souffrances inimaginables et aux millions d'autres personnes qui ont été persécutées.

L'Holocauste est un douloureux rappel des ravages causés par la haine, la déshumanisation et le déni. Il nous rappelle également que l'injustice peut trouver sa source autant dans l'extrémisme que dans l'inaction des gens ordinaires et des institutions. Ces leçons restent d'une actualité brûlante aujourd'hui, à l'heure où nous assistons à une inquiétante montée de l'antisémitisme et de la haine partout dans le monde.

En cette journée importante, souvenons-nous, réfléchissons et agissons pour que de telles atrocités ne se reproduisent plus jamais.

Mary Simon

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook, Instagram, X et YouTube

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]