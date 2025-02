OTTAWA, ON, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Cela fait trois ans que la Russie a lancé une invasion massive et injustifiable de l'Ukraine.

Malgré la grande souffrance et les effets dévastateurs qu'il a subis, le peuple ukrainien continue de défendre son pays avec un courage et une résilience inébranlables.

J'ai eu l'honneur de rencontrer des Ukrainiens fuyant la guerre qui se sont installés au Canada depuis février 2022. Récemment, lors des Jeux Invictus, j'ai aussi échangé avec les membres de l'équipe ukrainienne et leurs familles et amis. J'ai pu constater à quel point ces personnes sont fières de leur culture, et l'optimisme avec lequel elles envisagent l'avenir.

En ces temps d'incertitude mondiale, les liens profonds et durables qui unissent nos nations sont plus importants que jamais. Continuons à cultiver nos valeurs communes : la démocratie, les droits de la personne, le respect de la souveraineté nationale et la consolidation de la paix. La coopération internationale est essentielle à notre avenir collectif.

Mary Simon

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]