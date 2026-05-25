Avis aux médias - Rideau Hall célébrera les athlètes du Canada qui ont participé aux Jeux olympiques et paralympiques de Milano-Cortina 2026 English
Nouvelles fournies parBureau du secrétaire du gouverneur général
25 mai, 2026, 09:17 ET
OTTAWA, ON, le 25 mai 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, accueillera des athlètes d'Équipe Canada à Rideau Hall, le 27 mai, pour souligner leurs exploits aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Milano-Cortina 2026.
À cette occasion, les athlètes participeront à une activité ludique avec des élèves sur le domaine de Rideau Hall. Les médias sont invités à venir assister à ces moments d'interaction. La gouverneure générale Simon viendra également saluer les élèves.
Date : Mercredi 27 mai 2026
Heure : 10 h 15
Lieu : Domaine de Rideau Hall
Notes à l'intention des médias :
- Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, par courriel, à [email protected], et de se présenter près de la fontaine de Rideau Hall au plus tard à 9 h 30.
- Des entrevues avec les athlètes olympiques et paralympiques, ainsi qu'avec des membres du Comité olympique canadien (COC) et du Comité paralympique canadien (CPC), peuvent être organisées sur demande.
- Les demandes d'entrevue doivent être adressées à Vanessa Lee ([email protected]), du COC, ou à Nicole Watts ([email protected]), du CPC.
- L'allocution prononcée par la gouverneure générale lors de la réception sera publiée sur le site GG.ca, dans la rubrique Centre des médias, peu après l'événement.
Restez branchés :
Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook, Instagram, X et YouTube.
SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général
Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]; Nicole Watts, Gestionnaire principale, Communications et Relations publiques, Comité paralympique canadien, [email protected]; Vanessa Lee, Directrice, Communications et Relations avec les médias, Comité olympique canadien, [email protected]
Partager cet article