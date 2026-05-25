OTTAWA, ON, le 25 mai 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, accueillera des athlètes d'Équipe Canada à Rideau Hall, le 27 mai, pour souligner leurs exploits aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Milano-Cortina 2026.

À cette occasion, les athlètes participeront à une activité ludique avec des élèves sur le domaine de Rideau Hall. Les médias sont invités à venir assister à ces moments d'interaction. La gouverneure générale Simon viendra également saluer les élèves.

Date : Mercredi 27 mai 2026

Heure : 10 h 15

Lieu : Domaine de Rideau Hall

Notes à l'intention des médias :

Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, par courriel, à [email protected] , et de se présenter près de la fontaine de Rideau Hall au plus tard à 9 h 30.

, et de se présenter près de la fontaine de Rideau Hall au plus tard à 9 h 30. Des entrevues avec les athlètes olympiques et paralympiques, ainsi qu'avec des membres du Comité olympique canadien (COC) et du Comité paralympique canadien (CPC), peuvent être organisées sur demande.

Les demandes d'entrevue doivent être adressées à Vanessa Lee ( [email protected] ), du COC, ou à Nicole Watts ( [email protected] ), du CPC.

), du COC, ou à Nicole Watts ( ), du CPC. L'allocution prononcée par la gouverneure générale lors de la réception sera publiée sur le site GG.ca, dans la rubrique Centre des médias, peu après l'événement.

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]; Nicole Watts, Gestionnaire principale, Communications et Relations publiques, Comité paralympique canadien, [email protected]; Vanessa Lee, Directrice, Communications et Relations avec les médias, Comité olympique canadien, [email protected]