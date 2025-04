OTTAWA, ON, le 1er avril 2025 /CNW/ - Le mois d'avril est le Mois du patrimoine sikh, et j'ai l'honneur de souligner les contributions substantielles de la communauté sikhe du Canada, qui constitue la deuxième plus grande population sikhe au monde.

La diversité est un des plus grands atouts du Canada, et la communauté sikhe en est l'exemple par son engagement à servir de façon altruiste et à bâtir des communautés empreintes d'empathie. Partie intégrante de notre riche mosaïque nationale, les sikhs du Canada jouent un rôle important dans l'édification d'un pays plus inclusif. Tout au long du mois, célébrons leurs innombrables réalisations et leurs contributions à notre société.

J'invite la population canadienne à célébrer le Mois du patrimoine sikh et à en apprendre davantage sur la riche diversité des cultures qui façonnent notre pays. En découvrant et en célébrant les différences de chacun, nous façonnons une nation unie et résiliente.

Mary Simon

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook, Instagram, X et YouTube.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]