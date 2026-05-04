OTTAWA, ON, le 4 mai 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine de la santé mentale, nous prenons conscience de la force que nous procurent les liens tissés entre nous, et du profond sentiment d'appartenance qui peut en découler.

Entretenir des relations saines et significatives avec les autres constitue l'un des chemins les plus sûrs vers le bien-être. Lorsque nous tissons des liens avec une personne qui nous comprend - une personne dont les expériences de vie, les valeurs, la langue et la culture se rapprochent des nôtres -, la confiance et l'acceptation s'installent naturellement.

J'ai récemment eu le privilège de prendre la parole devant l'Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones. J'ai alors expliqué comment une guérison durable commence au cœur même des communautés autochtones, grâce à une culture et un sentiment d'appartenance partagés, et comment la santé physique et la santé mentale, qui sont étroitement liées, trouvent leur source au sein de la famille. C'est pourquoi les approches en matière de santé mentale, comme le soutien par les pairs, sont si efficaces. La guérison est plus forte lorsque les gens tissent des liens avec quelqu'un qui les comprend.

Aujourd'hui et chaque jour, rassemblons-nous, Canadiens et Canadiennes. Je vous encourage tous et toutes à tendre la main - à quelqu'un que vous connaissez ou à toute personne dans le besoin - et à nouer des liens qui rendent notre pays plus résilient et plus solidaire.

Mary Simon

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

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