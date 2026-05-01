OTTAWA, ON, le 1er mai 2026 /CNW/ - Le Mois du patrimoine asiatique est une occasion unique de reconnaître et célébrer la diversité des cultures, des histoires et des contributions des communautés asiatiques partout au Canada.

Les réalisations remarquables des Canadiens et Canadiennes d'origine asiatique, comme celles de la journaliste et cinéaste Mellissa Fung ou de l'écrivaine primée Kim Thúy, que j'ai eu le privilège d'investir dans l'Ordre du Canada, témoignent de l'influence plurielle de cette communauté dont l'esprit innovant, la créativité et le leadership enrichissent notre société.

J'encourage l'ensemble de la population canadienne à profiter de cette période pour favoriser les échanges culturels et la compréhension réciproque. De nombreux événements culturels publics ont lieu au cours du Mois du patrimoine asiatique : ce sont autant de merveilleuses occasions d'aller à la découverte de traditions, de récits et de visions du monde.

Participer activement aux échanges culturels est un moyen de renforcer les liens entre les communautés et d'encourager les générations futures à embrasser la diversité avec ouverture d'esprit et respect.

Mary Simon

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

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