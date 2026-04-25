OTTAWA, ON, le 25 avril 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, effectuera une nouvelle visite à Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, du 27 au 29 avril 2026.

Cette visite témoigne de son engagement soutenu à rester aux côtés de la communauté après le drame dont celle-ci a souffert et à l'accompagner dans son processus de guérison.

Pendant son séjour à Tumbler Ridge, la gouverneure générale rencontrera des gens touchés par cette tragédie, notamment des élèves, des enseignants, des travailleurs de la santé, des premiers intervenants, des familles et d'autres membres de la communauté, afin de leur rendre hommage, de les écouter et d'échanger avec eux. Cette visite sera aussi l'occasion de souligner la résilience de la communauté face à l'adversité.

La santé mentale étant au cœur de son mandat, Son Excellence rencontrera des prestataires de services de santé mentale afin de connaître les mesures mises en place pour assurer l'accessibilité des services de santé mentale de proximité à Tumbler Ridge.

Itinéraire

Note : Tous les horaires sont indiqués en heure locale.

Tumbler Ridge (Colombie-Britannique)

Lundi 27 avril 2026

15 h

Rencontre avec Son Honneur Darryl Krakowka, maire de Tumbler Ridge, ainsi qu'avec le personnel de la Ville et les conseillers municipaux

La gouverneure générale sera accueillie par le maire Krakowka, le personnel de la Ville et les conseillers municipaux, devant la mairie.

SÉANCE PHOTO POUR LES MÉDIAS (à l'extérieur seulement)

305 Iles Way, Tumbler Ridge

15 h 35

Arrêt au mémorial de la Roman Walkway

La gouverneure générale se recueillera un moment sur le site commémoratif. Au pied d'un grand arbre, le long de la Roman Walkway, elle déposera un cœur en papier sur lequel est écrit un message.

SÉANCE PHOTO POUR LES MÉDIAS

Reste de l'après-midi

Visites bienveillantes aux premiers intervenants

Pendant le reste de l'après-midi, la gouverneure générale rencontrera des pompiers et des ambulanciers afin de les remercier personnellement pour leur travail et le soutien sans faille qu'ils apportent à la communauté. Elle s'entretiendra ensuite avec les membres de la GRC des communautés de Tumbler Ridge et de Chetwynd qui sont intervenus lors de la tragédie.

FERMÉ AUX MÉDIAS

Mardi 28 avril 2026

Matinée

Visite du site provisoire de l'école secondaire de Tumbler Ridge

La gouverneure générale discutera avec des élèves, des enseignants, des membres du personnel de soutien, des professionnels de la santé et des agents de liaison chargés de la sécurité dans les écoles. Pendant sa visite, elle se rendra dans la classe d'anglais et premiers peuples pour échanger avec les élèves au sujet de la réconciliation et de la résilience. Elle fera également un arrêt dans la classe d'orientation professionnelle pour discuter avec les élèves de leurs perspectives de carrière, puis découvrira les projets des élèves dans le cours « Compétences et technologies en conception appliquée ».

FERMÉ AUX MÉDIAS

Après-midi

Rencontres avec des professionnels de la santé

La gouverneure générale rencontrera des professionnels de la santé qui œuvrent dans la communauté, afin de les remercier personnellement pour leur travail et leur dévouement inébranlable à l'endroit des habitants de Tumbler Ridge. Elle rencontrera également des professionnels de la santé œuvrant dans les services provinciaux de santé mentale pour l'enfance et la jeunesse, ainsi que des intervenants de l'organisme Foundry BC, qui propose des services de santé mentale aux jeunes.

FERMÉ AUX MÉDIAS

Notes à l'intention des médias

Les médias souhaitant couvrir cette visite sont priés de contacter le Bureau de presse de Rideau Hall à [email protected] .

. Les médias peuvent obtenir des photos de la visite sur demande faite à [email protected] .

. Les représentants des médias peuvent suivre la visite et les activités de la gouverneure générale sur le site www.gg.ca.

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]