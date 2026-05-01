OTTAWA, ON, le 1er mai 2026 /CNW/ - À l'occasion du Mois du patrimoine juif canadien, nous rendons hommage aux nombreuses contributions que la communauté juive canadienne a apportées au tissu social de notre pays. Au fil des générations, les communautés juives ont fait preuve d'une grande persévérance, en menant une vie fondée sur la foi, la culture et un profond engagement humanitaire.

En mars dernier, j'ai eu le plaisir d'investir dans l'Ordre du Canada l'honorable Rosalie Silberman Abella - qui fut la première femme juive nommée à la Cour suprême du Canada. Des innovations scientifiques aux réalisations durables dans le domaine de la justice, en passant par l'éducation et la philanthropie, l'influence des Canadiens et Canadiennes d'origine juive touche toutes les sphères de notre société.

En célébrant ces contributions, nous avons par ailleurs pour devoir de dénoncer l'antisémitisme qui persiste. Les gestes haineux, notamment les attaques violentes contre des lieux de culte, n'ont pas leur place au Canada. La lutte contre ces comportements exige un effort de sensibilisation constant et l'engagement concret de chacun et chacune d'entre nous.

En ce mois de mai, j'encourage les Canadiens et Canadiennes à réfléchir et à s'intéresser davantage aux récits et aux traditions qui façonnent la réalité juive au Canada.

Mary Simon

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

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