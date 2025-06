OTTAWA, ON, le 1er juin 2025 /CNW/ - La Semaine canadienne de l'environnement nous rappelle que nous avons tous et toutes un rôle à jouer dans la protection de l'endroit que nous chérissons et où nous vivons. Ayant cette année pour thème l'élimination de la pollution plastique, la Semaine se veut un appel urgent à l'action. Chaque effort, modeste ou ambitieux, contribue à la restauration de nos écosystèmes, à la lutte contre les changements climatiques et à la préservation de l'environnement pour les générations futures.

Nous constatons déjà les effets néfastes qu'ont les changements climatiques, des incendies de forêt aux inondations, en passant par la fonte des glaciers et de la glace de mer dans l'Arctique. Ces bouleversements ont des répercussions sur notre environnement, nos ressources inestimables et notre mode de vie. Malgré ce contexte, les gens se mobilisent d'un océan à l'autre : les villes se réapproprient les espaces verts, de nouveaux projets associent la technologie au savoir autochtone et les communautés échangent des pratiques durables et porteuses de solutions viables.

Ensemble, célébrons nos réalisations en faveur de l'environnement et continuons de contribuer à la protection du patrimoine naturel incomparable de notre pays, pour notre bénéfice, celui de nos enfants et de la planète que nous partageons tous.

Mary Simon

